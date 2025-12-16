تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی با پهپاد شهرک العدیسه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

یک خودرو از سوی رژیم صهیونیستی در جاده مرکبا-العدیسه در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله امروز به یک خودرو در جاده العدیسه به مرکبا در مرجعیون در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک نیروی حزب الله را هدف قرار داده است.

همچنین منابع لبنانی از هدف قرار گرفتن یک خودرو در جاده سبلین جدرا در جنوب لبنان نیز خبر دادند که تلفات داشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی این حمله را تأیید کرد و مدعی شد که دومین نیروی حزب الله را طی امروز هدف قرار داده است.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به شدت حومه شهرک مروحین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

گفتنی است تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آماده‌سازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.