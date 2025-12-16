بارش تگرگ و برف در خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا فردا پدیده غالب خوزستان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق به ویژه جادههای مواصلاتی میباشد. همچنین در ایام بارشهای پراکنده و نقطهای در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود: از فردا چهارشنبه استان تحت تأثیر موج بارشی قرار میگیرد که تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین حجم و شدت بارشها طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و تا حدودی مرکزی پیش بینی میشود.
به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج و سپس طی روزهای پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار ورعدوبرق خواهد بود.
وی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته حسینیه با دمای ۱۶.۵ و دهدز با دمای ۳.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۳.۸ و کمینه دمای ۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
