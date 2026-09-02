  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

سرمایه‌گذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنایع معدنی سقز

سرمایه‌گذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنایع معدنی سقز

سقز- با افتتاح کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن و آغاز عملیات اجرایی مجتمع فولاد ندای کردستان، ۲.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنایع معدنی و فولادی سقز به جریان افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت‌های معدنی و صنعتی شهرستان سقز با اجرای طرح‌های جدید در حوزه فرآوری سنگ‌آهن و تولید قطعات فولادی در حال توسعه است و ظهر چهارشنبه همزمان با سفر استاندار کردستان به این شهرستان، دو پروژه صنعتی با مجموع سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وارد مرحله بهره‌برداری و اجرا شد.

کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن سقز نخستین طرحی بود که در این سفر به بهره‌برداری رسید، این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومان احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن را دارد.

این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با زیربنای هشت هزار متر مربع در محدوده روستای دایه سلیمان شهر سقز احداث شده است و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳۰۰ نفر فراهم شده است.

سرمایه‌گذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنایع معدنی سقز

در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی مجتمع تولید قطعات فولادی با عنوان مجتمع فولاد ندای کردستان نیز آغاز شد، این پروژه با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲۴ هزار متر مربع احداث خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، این واحد صنعتی پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

آیین افتتاح کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن و کلنگ‌زنی مجتمع فولاد ندای کردستان با حضور آرش زره‌تن‌لهونی استاندار کردستان، مصطفی مولوی‌فرد بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

کد مطلب 6935573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها