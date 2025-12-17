سانحه تصادف در تربت جام منجر به فوت ۵ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی اظهار کرد: تصادف ظهر امروز چهارشنبه بین ۲ خودرو سواری و پیکان وانت در جاده موسی آباد به تربت جام پنج فوتی برجا گذاشت.
وی افزود: این تصادف در جاده روستایی موسی آباد به شهر تربت جام در محدوده روستای «جهان آباد»، ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه به مرکز اورژانس اعلام شد.
وی اضافه کرد: در اثر این تصادف سه سرنشین خودروی تیبا که معلم بودند و ۲ سرنشین پیکان وانت جان باختند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربتجام اظهار کرد: متأسفانه با وجود حضور سریع عوامل امدادی به محل حادثه و تلاش آنها در محل، هر پنج سرنشین این ۲ خودرو در همان دقایق اولیه جان خود را از دست دادند.
