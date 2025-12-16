تصادف در جاده مشهد-سرخس ۳ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برغمدی گفت: تصادف خودروی سواری سمند و کامیون در جاده سرخس-مشهد سه فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

وی افزود: این حادثه رانندگی حوالی ساعت ۱۷ امروز (۲۵ آذرماه) در جاده مشهد-سرخس و محدوده سه راهی بزنگان بین یک دستگاه خودروی سواری سمند و کامیون رخ داد.

وی گفت: متأسفانه ۲ سرنشین سمند سرصحنه تصادف فوت شدند و یک نوزاد یک ساله نیز قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت.

مسؤول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سرخس افزود: سه مصدوم دیگر که همگی سرنشین خودروی سواری بودند نیز با تلاش عوامل امدادی به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شدند.