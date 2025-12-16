همه محورهای ارتباطی جم، سیراف، عسلویه و کنگان باز است

سرهنگ یاسر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهدلیل کوهستانی بودن محور جم به سیراف، در چند نقطه شاهد ریزش محدود کوه بودهایم که خوشبختانه این موارد خللی در رفتوآمد خودروها ایجاد نکرده و تیمهای راهداری مستقر در محور، بلافاصله با همکاری نیروهای پلیس راه نسبت به پاکسازی مسیر اقدام کردند.
وی با اشاره به یک حادثه در این محور اظهار کرد: در مسیر جم سیراف یک مورد برخورد سنگ با خودرو گزارش شده که خوشبختانه صرفاً خسارت مالی بههمراه داشته و به سرنشینان آسیبی وارد نشده است.
فرمانده پلیس راه سیراف عسلویه همچنین از حضور میدانی استاندار بوشهر، ارسلان زارع در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: امروز استاندار محترم بهصورت میدانی و مستقیم از مسیرها بازدید و تصمیمات لازم را در محل اتخاذ کردند که جای تقدیر دارد.
یاسر رستمی با ذکر هشدارهای ایمنی پلیس راه یادآور شد: رانندگان از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب استفاده کنند، از توقف در حاشیه مسیرها و نقاط کوهستانی جداً خودداری شود، چراغهای خودرو بهویژه در ساعات کمنور و بارندگی روشن باشد، از ترددهای غیرضروری در زمان بارش شدید پرهیز شود.
فرمانده پلیس راه سیراف عسلویه از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارها، برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، اخبار رسمی را دنبال کنند.
