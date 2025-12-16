به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، یارانه نقدی مرحله ۱۷۸ مربوط به آذرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۲۴۷ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ نفر در دهکهای اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
