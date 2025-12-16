https://mehrnews.com/x39Tc2 ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ کد خبر 6692028 استانها فارس استانها فارس ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ بارش برف گردنه غنیمی جاده خرامه-سروستان خرامه- بارش سنگین برف گردنه غنیمب جاده خرامه - سروستان را سفیدپوش کرد. دریافت 19 MB کد خبر 6692028 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در گردنه موک شهرستان فیروزآباد بارش برف صدرا و قلات شیراز را سفیدپوش کرد مهگرفتگی شدید در آباده فارس شروع بارش برف در شهرستان اقلید بارش برف در کوه مروارید آباده فارس برچسبها بارش برف برف برف و کولاک خرامه شهرستان سروستان فارس
