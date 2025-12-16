  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

بارش برف در گردنه موک شهرستان فیروزآباد

فیروزآباد- بارش برف شبانه در گردنه موک شهرستان فیروزآباد در استان فارس این منطقه را کامل سفیدپوش کرد.

