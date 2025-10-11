  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

ب️ندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول ۲۸۰۰ متر در سواحل حوزه استحفاظی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر گفت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه های دریا کرده‌اند.

وی افزود: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمده و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها را که در زیر ماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

️فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

️وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۲۸۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه‌ها، منهدم نمایند

