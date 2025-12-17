طاهری: قاچاقچی کود شیمیایی در جاجرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال کود شیمیایی قاچاق توسط یک کامیون ایسوزو به شمال کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پس از شناسایی و توقف خودرو، ۶۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود شیمیایی قاچاق را کشف کردند و یک نفر متهم نیز دستگیر شد، افزود: خودرو توقیف و با هماهنگی قضائی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ طاهری تصریح کرد: مبارزه با کالای قاچاق یک تکلیف همگانی است و پلیس با این پدیده به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.