۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

الهی‌راد: ۴۵۰ مددجوی خراسان شمالی در حوزه قالیبافی فعالیت می‌کنند

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی، گفت: ۴۵۰ مددجوی تحت پوشش این نهاد در استان در حوزه قالیبافی فعالیت می‌کنند و از این طریق برای خانواده‌های خود درآمدزایی دارند.

مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد بافندگان زیر پوشش این نهاد حمایتی ۴۵۰ نفر است، اظهار داشت: تعداد راهبران شغلی این اداره کل ۶ نفر است و فرش‌های بافته‌شده به مساحت ۴۲۵۰ مترمربع است.

وی ارزش کل فرش‌های بافته‌شده را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درآمد ناخالصی که از محل بافت این فرش‌ها برای هر بافنده در ماه دارد به طور میانگین ۵۰ میلیون ریال است.

الهی راد افزود: برای تولید فرش طی امسال به ۲۱ بافنده ملبغ ۹ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است.

وی شناسایی ۲۰۰ کارگاه قالیبافی در استان با همکاری ۶ نفر راهبر شغلی، اعطای تسهیلات تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال، تأمین مواد اولیه و ابزار و تجهیزات و خرید تضمینی فرش مددجویان با همکاری شرکت صنعت آفرینان امداد را از برنامه‌های این نهاد برای توسعه فرش دستباف در استان و ایجاد درآمد برای مددجویان تحت پوشش عنوان کرد.

