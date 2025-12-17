مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد بافندگان زیر پوشش این نهاد حمایتی ۴۵۰ نفر است، اظهار داشت: تعداد راهبران شغلی این اداره کل ۶ نفر است و فرش‌های بافته‌شده به مساحت ۴۲۵۰ مترمربع است.

وی ارزش کل فرش‌های بافته‌شده را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درآمد ناخالصی که از محل بافت این فرش‌ها برای هر بافنده در ماه دارد به طور میانگین ۵۰ میلیون ریال است.

الهی راد افزود: برای تولید فرش طی امسال به ۲۱ بافنده ملبغ ۹ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است.

وی شناسایی ۲۰۰ کارگاه قالیبافی در استان با همکاری ۶ نفر راهبر شغلی، اعطای تسهیلات تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال، تأمین مواد اولیه و ابزار و تجهیزات و خرید تضمینی فرش مددجویان با همکاری شرکت صنعت آفرینان امداد را از برنامه‌های این نهاد برای توسعه فرش دستباف در استان و ایجاد درآمد برای مددجویان تحت پوشش عنوان کرد.