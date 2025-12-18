«ریتم مولانا» با مقدمه استاد ادبیات منتشر شد؛ توضیحات مولف

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ریتم مولانا» به نویسندگی رامتین کاکاوندی نویسنده، پژوهشگر، مدرس و نوازنده موسیقی با مقدمه ای از میرجلال الدین کزازی منتشر شد.

وی درباره اهداف خود برای انتشار این اثر تالیفی توضیح داد: مهم ترین مسئله ای که باعث شد شروع به نوشتن این کتاب کنم، مبحث تلفیق شعر و موسیقی بود. در این سال ها می‌بینم آهنگسازانی را که رغبت بسیار به ساخت آهنگ با اشعار مولانا را دارند. اما آثاری را شنیده‌ام که شوربختانه در آنها استفاده‌ صحیح از مبحث پیوند شعر و موسیقی نشده است و گویا برخی درک درست از وزن اشعار و شناخت اوزان عروض و تکنیک‌های علمی ادبیات ندارند. در کتاب «ریتم مولانا» منحصرا به این موضوع یعنی استفاده‌ درست از اشعار مولانا در ساخت تصنیف پرداخته ام.

کاکاوندی ادامه داد: معمولا یک آهنگساز برای ساخت تصنیف از ۲ شیوه استفاده می‌کند اول اینکه ملودی ابتدایی‌ را می‌سازد و بعد شعری را بر اساس حس فواصل و ریتم انتخاب می‌کند یا برعکس بر اساس حس و مضمون شعر و ریتم درونی و اوزان عروضی آن شعر شروع به ساخت و پرداخت موسیقی می‌کند. بنده در این کتاب کوشیده‌ام که هر ۲ شیوه را برای آهنگساز به صورت مشروح توضیح دهم.

وی درباره دیگر فعالیت های تالیفی و اجرایی خود گفت: انتشار مجمموعه دوم «هفت آهنگ برای سه تار»، تالیف نمایشنامه ای به عنوان «تبرئه شمس» با پرداخت به وجوه پنهان زندگی شمس تبریزی و همسرش کیمیا خاتون و تولید آلبومی به نام «یادگار باغ انار» در قالب پروژه ای که برای کوارتت زهی تنظیم شده از جمله فعالیت هایی است که قرار است در ماه های آینده پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

رامتین کاکاوندی از جمله هنرمندان عرصه موسیقی است که تاکنون آلبوم های «پلی به سوی خورشید (در چهارچوب موسیقی مقامی تنبور)»، «آمد ندید برفت (در چهارچوب موسیقی دستگاهی ایران)»، «مرنو (در چهارچوب موسیقی کلاسیک و ارکسترال)»، «ضرب آهنگ (در چهارچوب موسیقی مقامی و خانقاهی دف)»، «یادگار روزگار تار (در چهارچوب موسیقی دستگاهی ایران)» را منتشر کرده است.

تالیف کتاب های «هفتاد و دو مشق تنبور (دوره مقدماتی)»، «هفتاد و دو مقام تنبور (دوره متوسطه)»، «هفتاد و دو مبنای تنبور (دوره عالی)»، «شیوه نوین آموختن دف (دوره مقدماتی)»، «همزاد همرنگ هراس (دوره متوسطه دف نوازی)»، «خوف دره خاموش (هفت قطعه برای سه تار)»، «مروارید مست بیداری (ده قطعه برای تار و سه تار)»، «هفت آهنگ برای سه‌تار ۱ (دوره عالی)» از دیگر فعالیت های وی در عرصه های پژوهشی محسوب می شود.