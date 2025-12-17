  1. اقتصاد
تزریق گازهای مشعل چشمه‌خوش به خط سراسری

یک مقام مسئول گفت:گاز شیرین خروجی پالایشگاه گاز و گاز مایع ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ چشمه‌خوش که با هدف جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفتی غرب کشور احداث شده، امروز با موفقیت وارد خط لوله سراسری گازشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نفت مناطق مرکزی ایران؛ پیمان ایمانی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: با راه‌اندازی کامل چرخه پالایش گاز، افزون بر استحصال سی‌پلاس (+C)، تزریق گاز شیرین متان به خط لوله سراسری گاز آغاز شد.

وی با بیان اینکه در پی تکمیل فرآیندهای فنی و هماهنگی‌های لازم، هم‌اکنون گاز متان تولیدی این پالایشگاه با ظرفیت ۷۰ میلیون فوت‌مکعب در روز تزریق می‌شود، افزود: این اقدام نقش مهمی در کاهش سوزاندن گازهای همراه، صیانت از منابع ملی و افزایش بهره‌وری در بخش انرژی کشور دارد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: پروژه ساخت کارخانه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ که عملیات آن امسال به پایان رسید، شامل احداث کارخانه گاز و گاز مایع، احداث ۹ خط لوله انتقال خوراک و محصول، هفت ایستگاه شیرآلات بین‌راهی، یک پست اصلی و خط انتقال برق از نیروگاه به سایت عملیاتی است.

ایمانی یادآور شد: محصول نهایی این واحد صنعتی، از جمله ترکیب باارزش +C۲ (اتان و ترکیبات سنگین‌تر) به‌عنوان خوراک اصلی واحدهای الفین پتروشیمی استفاده می‌شود؛ خوراکی که در تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و افزایش بازده اقتصادی نقش مهمی دارد.

فاطمه صفری دهکردی

