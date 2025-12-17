به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نفت مناطق مرکزی ایران؛ پیمان ایمانی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد: با راهاندازی کامل چرخه پالایش گاز، افزون بر استحصال سیپلاس (+C)، تزریق گاز شیرین متان به خط لوله سراسری گاز آغاز شد.
وی با بیان اینکه در پی تکمیل فرآیندهای فنی و هماهنگیهای لازم، هماکنون گاز متان تولیدی این پالایشگاه با ظرفیت ۷۰ میلیون فوتمکعب در روز تزریق میشود، افزود: این اقدام نقش مهمی در کاهش سوزاندن گازهای همراه، صیانت از منابع ملی و افزایش بهرهوری در بخش انرژی کشور دارد.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: پروژه ساخت کارخانه انجیال ۳۱۰۰ که عملیات آن امسال به پایان رسید، شامل احداث کارخانه گاز و گاز مایع، احداث ۹ خط لوله انتقال خوراک و محصول، هفت ایستگاه شیرآلات بینراهی، یک پست اصلی و خط انتقال برق از نیروگاه به سایت عملیاتی است.
ایمانی یادآور شد: محصول نهایی این واحد صنعتی، از جمله ترکیب باارزش +C۲ (اتان و ترکیبات سنگینتر) بهعنوان خوراک اصلی واحدهای الفین پتروشیمی استفاده میشود؛ خوراکی که در تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و افزایش بازده اقتصادی نقش مهمی دارد.
