به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین المللی نوآوری ایران، نهمین دوره رقابت ملی استارتاپی «اینوتکسپیچ» بهعنوان یکی از بخشهای تخصصی نمایشگاه بینالمللی اینوتکس، با رویکرد شناسایی استارتاپهای توانمند، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت ارتباط میان فعالان زیستبوم نوآوری کشور آغاز شده است.
در این دوره، با هدف ایجاد فرصت برابر برای استعدادهای نوآور در سراسر کشور، رقابتهای استانی اینوتکسپیچ در شش استان برگزار میشود. استان ایلام در ۱۱ دیماه میزبان نخستین رویداد استانی این دوره خواهد بود و استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، تهران و آذربایجان شرقی نیز دیگر میزبانان این رقابت ملی هستند.
استارتاپهای متقاضی پس از ثبتنام، وارد مرحله ارزیابی اولیه میشوند و سپس در دورههای آمادگی حرفهای حضور مییابند. در این مرحله، تیمها با بهرهگیری از راهنمایی منتورها، ارائه حرفهای، مدل کسبوکار قابل دفاع، ساختار مقیاسپذیر و تیمسازی منسجم را توسعه میدهند تا برای حضور در مراحل رقابتی بعدی آماده شوند.
تیمهای برگزیده هر استان به مرحله نهایی ملی راه پیدا میکنند؛ مرحلهای که همزمان با روز چهارم نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و فرصت ارائه مستقیم به سرمایهگذاران و داوران تخصصی را فراهم میکند.
در بخش ویژه این دوره، ۱۰ تیم برتر وارد «بتل استارتاپی» میشوند؛ رقابتهای تنبهتن و حذفی که داوری آن بهصورت لحظهای انجام شده و نتایج بلافاصله اعلام میشود.
در پایان این رقابت ملی، به تیم نخست جایزه یک میلیارد ریالی، به تیم دوم جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی و به تیم برنده بخش بتل استارتاپی نیز جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات تکمیلی به نشانی pitch.inotex.com مراجعه کنند.
