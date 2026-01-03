  1. استانها
  2. تهران
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

دماوند سفیدپوش شد؛ بارش برف چهره زمستانی به شمال شرق تهران داد

دماوند- بارش نخستین موج جدی برف، چهره‌ای کاملاً زمستانی به دماوند داد و ارتفاعات و مناطق شهری این شهرستان زیر پوششی سفید از برف فرو رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش نخستین موج جدی برف، شهرستان دماوند از بامداد امروز چهره‌ای کاملاً زمستانی به خود گرفت و ارتفاعات و مناطق شهری این شهرستان زیر پوششی سفید از برف فرو رفتند.

بارش برف که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد، به‌ویژه در مناطق مرتفع و روستاهای کوهستانی شدت بیشتری داشت و مناظر زمستانی چشم‌نوازی را در دماوند رقم زد. همزمان با این بارش، دمای هوا نیز کاهش یافت و سرمای زمستانی بار دیگر به این منطقه بازگشت.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، بارش برف موجب کندی تردد در برخی معابر شهری و محورهای روستایی شده است، هرچند نیروهای خدمات‌رسان و راهداری با استقرار در نقاط حساس، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را در دستور کار قرار داده‌اند تا اختلالی در رفت‌وآمد شهروندان ایجاد نشود.

سفیدپوش شدن دماوند، علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای زیبا، امیدها به تقویت منابع آبی و ذخایر برفی در ارتفاعات را نیز افزایش داده است؛ موضوعی که برای کشاورزان و ساکنان این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

با توجه به تداوم برودت هوا، از شهروندان خواسته شده ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت تردد در جاده‌های کوهستانی از تجهیزات زمستانی استفاده کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

کد خبر 6710928

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر ...الحمدو لله

