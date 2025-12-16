قطعی برق ۱۰ ساعته در برخی محلات بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های شدید و مداوم در استان هرمزگان منجر به قطعی برق در نقاط مختلف این استان از جمله تعدادی از محلات بندرعباس شده است.

بر اساس گزارش خبرنگاران مهر، قطعی برق در برخی مناطق بندرعباس از ۱۰ ساعت فراتر رفته است و با توجه به تاریک شدن هوا ضرورت دارد تلاش بیشتری برای پایداری شبکه برق شود.

همچنین گزارش‌هایی از قطعی و نوسان برق در بندرعباس جزیره قشم و شهرستان بندر خمیر نیز در پی این بارندگی‌ها دریافت شده است.

در برخی مناطق، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها علاوه بر آسیب به شبکه، راه‌های دسترسی را نیز مسدود کرده و رفع قطعی برق را با مشکل مواجه کرده است.

نیروهای عملیاتی و خدمات‌رسانی صنعت برق استان در حال تلاش برای رفع این نواقص و اتصال مجدد خطوط هستند.

مسئولان از مردم خواسته‌اند تا با رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.