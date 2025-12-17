  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

البرزی ها مراقب یخ زدگی کنتور آب باشند

کرج-شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخ‌زدگی کنتورهای آب در سطح استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، از شهروندان درخواست می‌شود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند.

عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آبرسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری گردد.

همچنین برای یخ زدایی کنتورها، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لوله‌ها خودداری نموده و کیسه آب داغ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.

شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس حاصل نمایند.

