فراخوان هفتمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با مشارکت در برگزاری هفتمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا» (PCK) در آموزش ابتدایی، از معلمان، دانشجومعلمان، استادان و پژوهشگران دعوت می‌کند تا با ارائه مقالات و تجربیات علمی خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

این همایش به میزبانی دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار می‌شود و با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تقویت پیوند میان دانش تخصصی و مهارت‌های تدریس، بستری برای تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای علمی در حوزه تعلیم و تربیت فراهم می‌کند.

در این دوره از همایش، با حمایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، محور ویژه «فراگیران با نیازهای ویژه و دانش آموزش محتوا» به سرفصل‌های همایش افزوده شده است تا زمینه تعامل و هم‌افزایی میان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی در راستای تحقق عدالت آموزشی و آموزش فراگیر فراهم شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۲ مهر ۱۴۰۵، اعلام نتایج داوری ۱۷ مهر ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۲۶ مهر ۱۴۰۵ است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر، آگاهی از محورهای همایش، دریافت شیوه‌نامه نگارش مقالات و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی https://۷theepck.cfu.ac.ir/ مراجعه کنند.