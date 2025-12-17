  1. استانها
داداشی:بارش برف و کولاک در خراسان شمالی تا اوایل هفته آینده ادامه دارد

بجنورد- مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: برف و کولاک در استان از ظهر امروز آغاز شده و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، از ظهر امروز با تشدید ناپایداری جوی، بارش باران و برف آغاز می‌شود و در ارتفاعات شاهد کولاک برف خواهیم بود. بیشترین بارش‌ها در مناطق شرق، جنوب شرق و مرکز استان خواهد بود.

وی افزود: موج بعدی سامانه بارشی از ظهر جمعه وارد استان می‌شود و تا بعدازظهر شنبه بارش برف ادامه دارد. شنبه شب تا صبح یکشنبه نیز در مناطق نیمه شمالی بارش برف پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر یکشنبه به تدریج سامانه از استان خارج می‌شود.

داداشی با تأکید بر کاهش دما و یخبندان شبانه گفت: با توجه به نفوذ توده هوای سرد و برودت هوا، هشدار نارنجی صادر شده است و شهروندان باید احتیاط کنند.

