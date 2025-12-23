نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی تا روز پنج‌شنبه جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق خراسان شمالی انتظار داریم.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت، افزایش ابر در برخی ساعات و وقوع مه در ساعات صبحگاهی، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با عبور موج کوتاه ناپایداری، طی چهارشنبه شب در ارتفاعات نیمه شرقی و همچنین پنج‌شنبه شب در مناطق نیمه شمالی به‌ویژه نوار شمالی و شمال‌غرب استان، بارش پراکنده باران و برف همراه با مه پیش‌بینی می‌شود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از نظر دما، روند افزایش نسبی دما همراه با یخبندان شبانه، به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق استان تا روز پنج‌شنبه مورد انتظار است.