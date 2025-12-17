گسترش همکاری دارویی و تجهیزات ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، هیئت وزارت صحت و عامه افغانستان به ریاست «حمدالله زاهد» معاون غذا و ادویه، از ۲۴ آذرماه به مدت یک هفته در ایران حضور دارد تا با ظرفیت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کشور آشنا شده و همکاری‌های مشترک را توسعه دهد.

حمیدرضا اینانلو سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو، گفت: اعضای هیئت افغان در جریان این سفر با مسئولان سازمان غذا و دارو دیدار کرده و از بخش‌های مختلف مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی بازدید کردند. همچنین در این دیدار درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، انتقال تجربیات فنی و تقویت تعامل میان نهادهای دارویی و سلامت دو کشور گفتگو شد.

وی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی همکاری‌ها، تسهیل و تسریع فرآیند ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در افغانستان است تا نیازهای فوری دارویی این کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود. آموزش‌های تخصصی در حوزه آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و فرآیندهای رجیستریشن نیز بخش مهمی از برنامه‌های آموزشی مشترک را تشکیل می‌دهد.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو ادامه داد: اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری و توسعه تعاملات دوجانبه در حوزه تنظیم‌گری دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر مباحث مورد تأکید بود. طبق این تفاهم‌نامه، امکان پیاده‌سازی سامانه تیتک به‌صورت پایلوت در یکی از ولایت‌های افغانستان پیش‌بینی شده و بخشی از اقدامات نیز قابلیت تأمین مالی از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO) را دارد.

اینانلو افزود: تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی افغان از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی و تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ادامه دارد. همچنین انتقال دانش و فناوری از طریق پرونده‌های فنی مشترک و مشارکت شرکت‌های فنی افغان با هدف راه‌اندازی خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی در داخل افغانستان در دستور کار است.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی افغانستان مورد توجه قرار گرفته و شرکت‌های ایرانی آمادگی همکاری در این زمینه را دارند. حضور طرف افغان در رویدادهای تخصصی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مانند ایران‌فارما، فارمکس، ایران‌هلث و ایران‌مد نیز فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های فنی، صنعتی و تجاری است.

اینانلو در پایان تأکید کرد: اکشن‌پلن اجرایی همکاری‌ها پس از مذاکرات تکمیلی در حاشیه دیدارها تدوین و نهایی خواهد شد.