به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه محسن محمدپور معاون انرژی نهاد ریاستجمهوری و مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با حضور در مؤسسه ISC و دانشگاه صنعتی شیراز، زمینههای توسعه همکاریهای علمی و فناورانه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی را بررسی کردند.
محمد پور در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیتهای علمی کشور در حوزه انرژی اظهار کرد: مقرر شد تفاهمنامهای میان شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و ISC منعقد شود که محور آن توسعه سامانههای هوشمند و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای پاسخ به نیازهای پژوهشی کشور در حوزه انرژی است.
معاون انرژی نهاد ریاستجمهوری افزود: ایجاد زیرساختهای دادهمحور و طراحی ابزارهای تحلیلی نوین میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.
توسعه خودروهای برقی و موتورهای پیشرفته
در ادامه این بازدید، ظرفیتهای دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه فناوری خودروهای برقی، موتورهای الکتریکی پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر و هوشمندسازی ساختمانها مورد بررسی قرار گرفت.
محمدپور با بیان اینکه پیوند صنعت و دانشگاه راهکار اساسی عبور از چالشهای انرژی است، ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژههای مشترک، بخشی از مشکلات مرتبط با قطعی برق و مصرف بالا در سال آینده کاهش یابد.
نقش ISC در تصمیمسازیهای کلان
محمدمهدی علویانمهر، رئیس مؤسسه ISC نیز با تشریح مأموریتهای این مجموعه گفت: فعالیتهای ISC محدود به نمایهسازی مجلات علمی نیست و این مؤسسه با تولید گزارشهای تحلیلی و دادهمحور، نقش مهمی در تصمیمسازیهای کلان حوزه علم و فناوری کشور دارد.
وی افزود: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از تحقیقات هدفمند و تقاضامحور از جمله مأموریتهای جدید ISC است که از طریق سامانههای تخصصی دنبال میشود.
به گفته رئیس ISC، در جریان این دیدار مقرر شد همکاری مشترکی برای ایجاد درگاه تخصصی انرژی در سامانه «نیازها و ایدهها (نان)» شکل گیرد. همچنین استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی در حوزه انرژی بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاری به توافق رسید که پس از امضای تفاهمنامه وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
آغاز پروژههای پایلوت در دانشگاه صنعتی شیراز
محمدجواد دهقانی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، نیز این دیدار را سرآغاز همکاریهای عملیاتی در حوزه صرفهجویی انرژی دانست و گفت: اجرای طرح ممیزی انرژی در صنایع و بخش خانگی از طریق مرکز مطالعات انرژی دانشگاه بهصورت برنامهای پژوهشی ـ اجرایی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: پس از نهاییشدن تفاهمنامه، قراردادهای اجرایی منعقد و پروژههای پایلوت در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی آغاز خواهد شد.
نظر شما