  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

حمزه‌لوییان: یک هزار و ۱۰۰کیلوگرم گوشت ماهی غیر بهداشتی در اراک کشف شد

حمزه‌لوییان: یک هزار و ۱۰۰کیلوگرم گوشت ماهی غیر بهداشتی در اراک کشف شد

اراک- رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هویت و مجوز بهداشتی از یک خودروی فروشنده دوره گرد در این شهرستان ضبط و توقیف شد.

ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام یک عملیات نظارتی مشترک در سطح عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان اراک خبر داد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هویت و مجوز بهداشتی که در شرایط نامناسب نگهداری و عرضه می‌شد، از یک خودروی فروشنده دوره‌گرد کشف و توقیف شد.

رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: این محموله پس از دریافت گزارش‌های مردمی و با همکاری عوامل سد معبر و اجراییات شهرداری شناسایی شد و به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، بلافاصله توقیف شد.

حمزه لوییان اظهار کرد: خودروی حامل ماهی‌های غیربهداشتی پس از تشکیل صورت‌جلسه به پارکینگ منتقل و محموله نیز توسط کارشناسان واحد نظارت ضبط شد تا مراحل قانونی طی شود.

وی با تأکید بر ممنوعیت عرضه هرگونه فرآورده خام دامی فاقد مجوز افزود: در صورت مشاهده موارد مشابه، با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به توقیف و معدوم‌سازی محموله‌های غیرمجاز اقدام خواهد شد.

-

کد خبر 6692483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها