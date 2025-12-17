ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام یک عملیات نظارتی مشترک در سطح عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان اراک خبر داد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هویت و مجوز بهداشتی که در شرایط نامناسب نگهداری و عرضه می‌شد، از یک خودروی فروشنده دوره‌گرد کشف و توقیف شد.

رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: این محموله پس از دریافت گزارش‌های مردمی و با همکاری عوامل سد معبر و اجراییات شهرداری شناسایی شد و به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، بلافاصله توقیف شد.

حمزه لوییان اظهار کرد: خودروی حامل ماهی‌های غیربهداشتی پس از تشکیل صورت‌جلسه به پارکینگ منتقل و محموله نیز توسط کارشناسان واحد نظارت ضبط شد تا مراحل قانونی طی شود.

وی با تأکید بر ممنوعیت عرضه هرگونه فرآورده خام دامی فاقد مجوز افزود: در صورت مشاهده موارد مشابه، با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به توقیف و معدوم‌سازی محموله‌های غیرمجاز اقدام خواهد شد.

