ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام یک عملیات نظارتی مشترک در سطح عرضه فرآوردههای خام دامی در شهرستان اراک خبر داد.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، بیش از یکهزار و ۱۰۰ کیلوگرم ماهی فاقد هویت و مجوز بهداشتی که در شرایط نامناسب نگهداری و عرضه میشد، از یک خودروی فروشنده دورهگرد کشف و توقیف شد.
رئیس اداره دامپزشکی اراک گفت: این محموله پس از دریافت گزارشهای مردمی و با همکاری عوامل سد معبر و اجراییات شهرداری شناسایی شد و به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، بلافاصله توقیف شد.
حمزه لوییان اظهار کرد: خودروی حامل ماهیهای غیربهداشتی پس از تشکیل صورتجلسه به پارکینگ منتقل و محموله نیز توسط کارشناسان واحد نظارت ضبط شد تا مراحل قانونی طی شود.
وی با تأکید بر ممنوعیت عرضه هرگونه فرآورده خام دامی فاقد مجوز افزود: در صورت مشاهده موارد مشابه، با هماهنگی دستگاه قضائی نسبت به توقیف و معدومسازی محمولههای غیرمجاز اقدام خواهد شد.
