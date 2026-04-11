شناسایی و توقیف ۹۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در اراک

ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو با خبرنگار مهر، بر استمرار بازرسی‌های بهداشتی تأکید کرد و افزود: کارشناسان نظارت این اداره به صورت روزانه و مستمر، بازرسی‌های بهداشتی دوره‌ای از مراکز عرضه، نگهداری و خودروهای حمل فرآورده‌های خام دامی را انجام می‌دهند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اراک با اشاره به کشف و ضبط محموله‌ ۹۰۰ کیلوگرمی جگر مرغ غیر بهداشتی گفت: این محموله که در خودرویی فاقد شرایط بهداشتی حمل می‌شد، به دلیل عدم رعایت زنجیره سرد در حمل و نقل و مغایرت آشکار با ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسان، بلافاصله توقیف و جهت سیر مراحل قانونی و قضایی، پرونده مربوطه به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان با گزارش موارد مشکوک و تخلفات احتمالی از طریق کانال‌های ارتباطی، ما را در تأمین امنیت غذایی جامعه یاری کنند.