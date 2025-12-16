سردار حسینی: تنها ۹۶۷ سامانه از ۳۳۵۴ سامانه ثبت تخلف شهری فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر نقش راهبردی مدیریت شهری در کاهش تصادفات، اعلام کرد: اگر در حوزه شهری برنامهریزی دقیق، منسجم و اصولی داشته باشیم، میتوانیم آمار تصادفات درونشهری را بهصورت مؤثر مدیریت و کنترل کنیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ترافیک شهری یکی از مهمترین دغدغههای زندگی روزمره مردم است، افزود: شهرها محل اصلی تربیت رانندگان هستند. رانندگان بخش عمدهای از ساعات روزانه و الگوی رفتاری خود را در معابر شهری شکل میدهند و اگر در شهرها بهدرستی آموزش ببینند، همان فرهنگ و همان الگوی رانندگی ایمن را در محورهای برونشهری نیز به کار خواهند گرفت.
سردار حسینی تأکید کرد: اگر در محدودههای شهری نتوانیم قوانین و مقررات را بهدرستی و با دقت اجرا کنیم، راننده با همان بینظمی و همان الگوی غلط وارد جادهها میشود. این در حالی است که اگرچه حدود ۳۰ درصد از کل تصادفات کشور در جادهها رخ میدهد، اما به لحاظ شدت، حدود ۷۰ درصد جانباختگان و مجروحان تصادفات مربوط به محورهای برونشهری است. به همین دلیل، شهر میتواند و باید کلاس آموزش فرهنگ ترافیک برای رانندگان جادهای باشد.
وی با اشاره به حساسیت برخی مراکز استانها گفت: حدود ۹ تا ۱۰ مرکز استان در کشور بیشترین حساسیت ترافیکی را دارند که عمدتاً جزو کلانشهرها هستند و لازم است از همه جهات، پیشبینیها و تمهیدات ویژه برای آنها اندیشیده شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح علل اصلی تصادفات شهری اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد سه عامل عمده در وقوع تصادفات شهری نقش دارند که شامل عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه است. بنابراین، سیاستگذاریهای ترافیکی باید دقیقاً معطوف به کنترل و کاهش این سه عامل اصلی باشد.
سردار حسینی با اشاره به وضعیت سرعت در معابر شهری افزود: شهرهای اصفهان، مشهد و شیراز سه شهر کشور هستند که میانگین سرعت تردد در آنها بالاتر از میانگین سرعت معابر شهری کشور است. این موضوع ضرورت اجرای جدی تمهیدات مدیریت سرعت را در این شهرها و البته در سایر شهرهای کشور نیز دوچندان میکند. یکی از مؤثرترین ابزارها در این حوزه، سامانههای هوشمند ثبت تخلف است که نقش مستقیمی در اصلاح رفتار رانندگان دارد.
وی با استناد به دادههای مستخرج از فرمهای کام تصادفات تصریح کرد: حرکت در خلاف جهت در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد سهم بالایی دارد.عبور از محل ممنوع نیز در تهران، اصفهان و مشهد بهطور قابل توجهی ثبت شده است. عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و همچنین عدم توجه به جلو، بار دیگر در تهران، اصفهان و مشهد در صدر علل تصادفات قرار دارد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه به تصادفات عابرین پیاده اشاره کرد و گفت: در حوزه تصادفات عابر پیاده، بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به شهرهای اردبیل و اهواز است و پس از آن شهرهای کرج، کرمانشاه، خرمآباد، یاسوج، ایلام، ورامین، ارومیه و شهریار قرار دارند که این آمار بهصورت دقیق بر اساس سهم هر شهر استخراج و مرتبسازی شده است.
سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحلیل استانی تصادفات اظهار داشت: در مقایسه سهم استانها با میانگین کشوری، همدان، تبریز، گرگان و رشت بیشترین سهم تصادفات را داشته و بالاتر از میانگین کشور قرار دارند.
وی افزود: در حوزه تصادفات واژگونی وسایل نقلیه، استانهای کیش، ایلام، سمنان، بیرجند، بندرعباس، قزوین، اراک، کرمانشاه، تبریز و خرمآباد سهم بالاتری نسبت به سایر استانها دارند.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین درباره تصادفات موتورسیکلت گفت: شهرهای مشهد، سنندج، قم، کیش، بیرجند، تهران، یزد، گرگان و سمنان در این بخش سهم بیشتری از تصادفات موتورسیکلت را به خود اختصاص دادهاند.
سردار حسینی با انتقاد از وضعیت سامانههای ثبت تخلف شهری تصریح کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۵۴ سامانه ثبت تخلف در کشور وجود دارد که متأسفانه فقط ۹۶۷ سامانه فعال است و ۲ هزار و ۳۸۷ سامانه عملاً غیرفعال بوده و هیچ ثبت تخلفی در طول شبانهروز ندارند. حتی در صورت فعالسازی کامل این سامانهها، کشور همچنان با کمبود ۵ هزار و ۷۴۶ سامانه ثبت تخلف دیگر متناسب با وسعت معابر شهری مواجه است.
وی در پایان تأکید کرد: با همافزایی میان پلیس، شهرداریها و دستگاههای اجرایی و با تمرکز بر فرهنگسازی، آموزش، اجرای دقیق قوانین و توسعه سامانههای هوشمند، میتوان شرایطی فراهم کرد که شهروندان از ایمنی و آرامش بیشتری در ترددهای شهری و جادهای برخوردار شوند.
