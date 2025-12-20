رحمانی: مسیر انتقال آب رودخانه مهاباد به دریاچه ارومیه بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد رحمانی در این زمینه اظهار کرد: بازگشایی بازه انتهایی رودخانه مهاباد در محل تلاقی با کانال احداثی شرکت آب منطقه‌ای در جوار روستای داشخانه علیرغم اعتراض کشاورزان منطقه صورت گرفت.

مدیر منابع آب شهرستان مهاباد گفت: بازگشایی در دو نقطه از مسیر انتقال آب رودخانه مهاباد به پیکره دریاچه ارومیه که توسط کشاورزان منطقه مسدود شده بود انجام شد.

رحمانی افزود: با توجه شرایط حاکم بر حوضه آبریز به لحاظ خشکسالی و کاهش شدید حجم آب مخزن و اولویت تأمین مصارف آب شرب در صورت وقوع بارندگی‌های با شدت و مدت مناسب که امکان تمرکز جریان در زمان تمرکز حوضه رودخانه مهاباد چای صورت بگیرد آب در پشت سد مهاباد ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی هیچ گونه رها سازی آب از سد به غیر از مصارف شرب صورت نگرفته است بنابراین آبی در رودخانه جریان ندارد؛ ولی انجام عملیات رفع انسداد باعث می‌شود که در زمان رها سازی جریان آب بدون مانعی وارد پیکره دریاچه ارومیه شود.