سردار فدوی: ایران اسلامی قدرتمندانه در مقابل نظام سلطه ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که صبح امروز در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد، علم نافع، را علمی دانست که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد و با اشاره به اهمیت پژوهش در جامعه، بیان کرد: امروز ابزار پژوهش افزایش چشمگیری داشته است و لذا توقعات از پژوهشگران افزایش یافته است. ما باید از پژوهشگران برای گسترش پژوهش و علوم مطالبهگری کنیم؛ زیرا مسائل زیادی در کشور وجود دارد که باید حل شود.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما متکی به مسلّماتی هستیم که به آن باور داریم، عنوان کرد: خداوند برای بندگان خود کم نگذاشته و هر آنچه را که بندگان تا انتها به آن نیاز دارند، خداوند تأمین کرده است.
وی با تأکید بر اینکه میتوانیم به هر سطحی از علم که میخواهیم، دست پیدا کنیم، افزود: ما باید مسائل مربوط به کشور، انقلاب و جغرافیای ایران را حل کنیم و هیچکس دیگری این مسائل را حل نمیکند. ما افراد متفکر، دانشمند و اندیشمند زیادی داریم؛ لذا باید دست به دست هم دهیم تا بخش علمی جامعه را ارتقا دهیم.
سردار فدوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشمنی شیطان بزرگ (آمریکا) و نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، گفت: شیطان بزرگ در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده است. هیچگاه دشمنیِ دشمنان و تحریمهای آنان علیه کشورمان کاهش نیافته است.
وی با بیان اینکه سپاه، نظام، آحاد جامعه و شهدا به تکالیف خود برای مقابله با استکبار عمل کردهاند، عنوان کرد: توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه موفق نبوده و این حقیقتاً نشاندهنده قدرت انقلاب اسلامی است.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خوداتکایی، خاطرنشان کرد: شهدا نشان دادند که «ما میتوانیم» و دائماً این مهم را به ما یادآوری میکنند.
