حجاب صرفاً یک پوشش یا نماد ظاهری نیست؛بی حرمتی به حجاب محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در بیانیهای رسمی اقدام نتیش کومار، وزیر ارشد ایالت بیهار هند، در برداشتن اجباری حجاب یک بانوی پزشک مسلمان بر روی صحنه عمومی را به شدیدترین عبارات محکوم کرد و آن را تعرضی آشکار به آزادی دینی، کرامت زنان و شرافت انسانی دانست.
وی در ادامه تصریح کرد: این حادثه صرفاً یک بیادبی یا لغزش فردی نیست، بلکه اقدامی بسیار خطرناک و نگرانکننده بهشمار میرود که احساسات دینی میلیونها مؤمن را جریحهدار کرده و پیامدهای منفی و عمیقی برای همزیستی اجتماعی بههمراه دارد.
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با تأکید بر جایگاه معنوی حجاب افزود: حجاب صرفاً یک پوشش یا نماد ظاهری نیست، بلکه نشانه ایمان، عفت و عزت زن مسلمان است و هرگونه بیحرمتی به آن، به هیچوجه قابل قبول و قابل توجیه نخواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با ابراز تأسف عمیق از صدور چنین رفتاری از سوی شخصی که در جایگاه یک مسئول عالیرتبه و دارای منصب قانونی قرار دارد، هشدار داد که اینگونه اقدامات این پیام خطرناک را القا میکند که در سایه قدرت میتوان به ارزشهای دینی و حرمت زنان تعرض کرد؛ امری که برای هر جامعه دموکراتیک و کثرتگرا، سمّی مهلک محسوب میشود.
این عالم برجسته کشمیری در ادامه خاطرنشان کرد: احترام به شعائر دینی و پاسداشت عزت و کرامت زنان، موضوعی قابل معامله یا چشمپوشی نیست؛ بلکه وظیفهای اخلاقی، دینی، قانونی و انسانی است و هرگونه عدول از آن به هیچ عنوان قابل تحمل نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی خواستار آن شد که در قبال این واقعه، بدون هرگونه تأخیر، عذرخواهی علنی، صریح و بدون قید و شرط صورت گیرد و تأکید کرد: صرف عذرخواهی کافی نیست، بلکه باید مسئولیتها بهطور شفاف مشخص شده و سازوکار پاسخگویی مؤثر اجرا شود تا از تکرار چنین حوادث شرمآوری در آینده جلوگیری گردد.
وی در پایان از همه اقشار آگاه جامعه، نهادهای مدنی و مراکز و نهادهای قانونی خواست تا این حادثه را با جدیت پیگیری کرده و با اقدامات عملی، از آزادی دینی، کرامت انسانی و فرهنگ احترام متقابل صیانت کنند.
