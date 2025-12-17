باخت فنی استقلال در لیگ بسکتبال زنان/ ۴ امتیازِ بدون بازی برای نفت

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود اعضای تیم بسکتبال زنان استقلال روز دوشنبه (۲۴ آذر) راهی آبادان شوند تا عصر روز سه شنبه (۲۵ آذر) برگزار کننده دیدار معوقه خود برابر نفت باشند. لغو پرواز این تیم اما در نهایت منجر به لغو بازی شد.

اعضای تیم بسکتبال زنان استقلال نتوانستند به موقع راهی آبادان شوند و در نهایت هم تصمیم به اعزام آنها در قالب دو پرواز گرفته شد، یکی از پروازها انجام شد اما پرواز دوم مجدد لغو شد. در نتیجه استقلالی ها نتوانستند در زمان مقرر برای دیدار معوقه هفته چهارم برابر نفت، در زمین حاضر شوند و به همین دلیل با باخت فنی مواجه شدند.

با توجه به ثبت باخت فنی برای استقلال و معرفی ۲۰ بر صفر نفت به عنوان تیم برنده، آبی پوشان هیچ امتیازی نمی گیرند در حالیکه نفت صاحب ۲ امتیاز این بازی می شود.

این تیم یعنی نفت آبادان از هفته دهم لیگ بسکتبال زنان هم بدون انجام بازی صاحب ۲ امتیاز خواهد شد. دیدار این تیم در این هفته باید روز جمعه (۲۸ آذر) برابر فرآور سبز شریف برگزار شود اما این تیم تهرانی قصدی برای سفر به آبادان ندارد و موضوع را به سازمان لیگ بسکتبال هم اطلاع رسانی کرده است.

بدین ترتیب، فرآور سبز شریف هم بازنده فنی این دیدار است و نفت بدون بازی برنده ۲۰ بر صفر شده و صاحب ۲ امتیاز می شود.