به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات گلف رنکینگ جهانی اوپن آماتور درحالی از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ دیماه به میزبانی کایابلیک ترکیه برگزار خواهد شد که اردوی متصل به اعزام ملیپوشان ایران در این دوره از رقابتها از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.
سجاد کرمپور، سعید براتی، میلاد حاجیپور و قیس صفریزاده، ۴ ملیپوش گلف ایران با دعوت حسن کریمیان سرمربی تیم ملی به اردوی آمادگی متصل به اعزام فراخوانده شدند.
این اردو تا ۱۶ دیماه ادامه دارد و نمایندگان گلف کشورمان بامداد ۱۷ دیماه عازم ترکیه خواهند شد و بعد از برگزاری یک جلسه تمرینی در این کشور از ۱۹ دیماه به مصاف حریفان خواهند رفت.
