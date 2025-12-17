ملاشاهی: هشدار سطح زرد دریایی برای جنوب سیستان وبلوچستان صادر شد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: از اوایل وقت جمعه تا عصر شنبه (۲۸ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴)، در دریای عمان افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا حدود ۲۰ تا ۳۰ نات و افزایش ارتفاع موج تا حدود ۲ متر و در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
رئیس پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیتهای شیلاتی و ترددهای دریایی، بهویژه با شناورهای سبک خودداری شود؛ همچنین فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
