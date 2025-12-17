حیدری: فنوج پر بارش ترین نقطه سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: شهرستانهای زاهدان و زابل پس از ۱۹۴ روز انتظار، سرانجام طعم باران را چشیدند و خوشحالی مردم و کشاورزان را در پی داشت.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه بارشی اخیر موجب ثبت بارش در بخشهای وسیعی از سطح استان شده است. در این میان، کتیج از توابع شهرستان فنوج با ثبت ۴۰ میلیمتر بارندگی، عنوان پربارشترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.
حیدری در تشریح جزئیات این بارشها ادامه داد: مجموعاً در ۶۹ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان بارش گزارش شده است که از جمله آنها میتوان به زاهدان با ۲.۸ میلیمتر، زابل ۰.۲ میلیمتر، فنوج ۲۷ میلیمتر، نصرتآباد ۴.۱ میلیمتر، خاش ۲.۸ میلیمتر و زهک ۱.۸ میلیمتر اشاره کرد.
وی با بیان اینکه نخستین بارش پس از حدود شش ماه انتظار موجب بهبود کیفیت هوا شد، گفت: تا روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در نیمه شمالی، غرب استان و ارتفاعات جنوبی و همچنین جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذرماه در سطح استان، شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد موقتی فراهم خواهد بود. همچنین از روز پنجشنبه کاهش تدریجی دما در سطح استان بهویژه نیمه شمالی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و توقف یا اسکان در حاشیه مسیلها پرهیز شود.
وی همچنین ضمن تأکید بر تداوم خشکسالی و کمبود منابع آب، از شهروندان خواست تا در مصرف آب صرفهجویی را در اولویت قرار دهند.
