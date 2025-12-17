به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در نشست با معاونان و قضات دادگاه تجدیدنظر با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی و کوتاه‌تر شدن میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای عدالت سریع و دقیق را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و بر مدیریت کارآمد در این زمینه تأکید کرد.

وی افزود: عدالت نه یک انتخاب، بلکه تکلیف قطعی ما است. هرگونه تأخیر بی‌مورد در رسیدگی، فاصله گرفتن از این تکلیف الهی و قانونی است. بنابراین قضات و مدیران قضایی باید با دقت و سرعت همزمان، عدالت را محقق سازند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در فرآیند رسیدگی، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکی از شاخص‌های اصلی کارآمدی دستگاه قضایی است. هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، نشان‌دهنده بهره‌وری بالاتر، مدیریت صحیح منابع انسانی و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد بود. کاهش این میانگین باید به‌عنوان یک هدف راهبردی در تمامی شعب دادگاه‌ها دنبال شود.

حجت الاسلام شهواری، تصریح کرد: اطاله دادرسی یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. ما موظفیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فناوری‌های نوین و نظارت مستمر، زمان رسیدگی را کاهش داده و پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانیم.

وی تاکید کرد: تحقق عدالت سریع و دقیق، نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها است. معاونان، قضات تجدیدنظر و مدیران قضایی باید با هماهنگی کامل، ضمن رعایت اصول حقوقی، به ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی کمک کنند. این مسئولیت جمعی، ضامن اعتماد عمومی و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری لرستان با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان مجموعه قضایی استان، گفت: امید است با اتکال به خداوند متعال و همت جمعی، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای تحقق عدالت اسلامی، کاهش اطاله دادرسی و کوتاه‌تر شدن میانگین زمان رسیدگی و در نهایت رضایت مندی مراجعین برداریم.