اطاله دادرسی یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی است

خرم‌آباد- رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: اطاله دادرسی یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در نشست با معاونان و قضات دادگاه تجدیدنظر با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی و کوتاه‌تر شدن میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، اجرای عدالت سریع و دقیق را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و بر مدیریت کارآمد در این زمینه تأکید کرد.

وی افزود: عدالت نه یک انتخاب، بلکه تکلیف قطعی ما است. هرگونه تأخیر بی‌مورد در رسیدگی، فاصله گرفتن از این تکلیف الهی و قانونی است. بنابراین قضات و مدیران قضایی باید با دقت و سرعت همزمان، عدالت را محقق سازند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در فرآیند رسیدگی، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکی از شاخص‌های اصلی کارآمدی دستگاه قضایی است. هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، نشان‌دهنده بهره‌وری بالاتر، مدیریت صحیح منابع انسانی و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد بود. کاهش این میانگین باید به‌عنوان یک هدف راهبردی در تمامی شعب دادگاه‌ها دنبال شود.

حجت الاسلام شهواری، تصریح کرد: اطاله دادرسی یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. ما موظفیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فناوری‌های نوین و نظارت مستمر، زمان رسیدگی را کاهش داده و پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانیم.

وی تاکید کرد: تحقق عدالت سریع و دقیق، نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها است. معاونان، قضات تجدیدنظر و مدیران قضایی باید با هماهنگی کامل، ضمن رعایت اصول حقوقی، به ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی کمک کنند. این مسئولیت جمعی، ضامن اعتماد عمومی و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری لرستان با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان مجموعه قضایی استان، گفت: امید است با اتکال به خداوند متعال و همت جمعی، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای تحقق عدالت اسلامی، کاهش اطاله دادرسی و کوتاه‌تر شدن میانگین زمان رسیدگی و در نهایت رضایت مندی مراجعین برداریم.

