به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آثار ارسالی در قالبهای اینفوگرافی، موشنگرافی، کلیپ و گزارش ویدئویی، پادکست، مصاحبه، گزارش، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس و همچنین تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی مورد داوری قرار خواهند گرفت.
کریمی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی و کمی در آثار، تصریح کرد: داوری در هر قالب تنها در صورتی انجام میشود که آثار ارسالشده از نظر سطح کیفی و تعداد، به حد قابل قبول جشنواره رسیده باشند.
وی با اشاره به بخش ویژه هوش مصنوعی گفت: در این بخش، تنها تولیدات ویدئویی مبتنی بر هوش مصنوعی از جمله انیمیشن، موشن و کلیپ مورد ارزیابی قرار میگیرند.
مسئول بسیج رسانه استان خاطرنشان کرد: هر شرکتکننده مجاز است حداکثر سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. همچنین آثار باید در بازه زمانی اول فرودین تا ۲۲ دیماه در سال ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده و در هیچ جشنواره یا فراخوان دیگری شرکت داده نشده باشند.
وی از محورهای جشنواره خبر داد و گفت: «ایران جان – چهارمحال و بختیاری» که به معرفی ظرفیتها، فرهنگ و زیستبوم این استان اختصاص دارد، روایت پیشرفت استان، صرفهجویی انرژی، خشکسالی و مساله آب استان، محیط زیست و منابع طبیعی، آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی از محورهای نهمین جشنواره رسانهای ابوذر است.
کریمی ادامه داد: آثار ارسالی باید در یکی از رسانههای رسمی منتشر شده باشند
وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار متعاقباً اعلام خواهد شد، افزود: شرکتکنندگان باید آثار خود را در بازه زمانی مشخص به آیدی @M_1787 خانم عالیپور دبیر جشنواره در پیامرسان ایتا ارسال کنند.
کریمی در پایان گفت: بهمنظور شفافیت در فرآیند داوری، شاخصهای ارزیابی آثار نیز بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما