به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از اعضای شورای علمی ستاد مرکزی اعتکاف و رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، با قدردانی از تلاشهای انجامشده در مسیر ترویج آئین معنوی اعتکاف، با اشاره به پیوند عمیق معنویت با هویت انسانی گفت: بخش مهمی از حقیقت انسان به معنویت او بازمیگردد و هرگاه این بُعد از زندگی انسان تضعیف شود، حقیقت انسانی نیز آسیب میبیند.
وی ابراز کرد: خداگرایی و توجه به عالم والا امری فطری است و تصور جدایی معنویت از هویت انسان، نگاهی نادرست به سرشت الهی بشر محسوب میشود.
وی با تبیین جایگاه عبادات در تقویت معنویت افزود: در میان عبادات اسلامی، اعتکاف از جایگاهی ویژه برخوردار است و عبادتی که انسان را از اشتغالات روزمره و تعلقات مادی جدا کرده و زمینه بازگشت به فطرت، درون و ارتباط عمیقتر با خداوند متعال را فراهم میکند.
آیتالله سبحانی با اشاره به سیره پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله ادامه داد: اهمیت اعتکاف به حدی است که پیامبر اسلام پس از آنکه در سالی به دلیل حضور در جنگ اُحد توفیق اعتکاف نیافتند، در سال بعد به مدت طولانیتری به این عبادت اهتمام ورزیدند و در منابع روایی نیز به دورههای مختلف اعتکاف ایشان اشاره شده است.
وی با نگاهی به شرایط کنونی جهان و غلبه نگاه مادی بر زندگی انسانها اظهار کرد: هر اندازه که جامعه با شیوههای صحیح، عاقلانه و درست به سمت معنویت سوق داده شود، بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی کاهش مییابد و حتی حل میشود.
وی تاکید کرد: گسترش معنویت میتواند به آرامش بیشتر زندگیها و کاهش تنشها، درگیریها و خودخواهیها در سطح فردی و اجتماعی منجر شود.
این استاد برجسته حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری برخی احکام شرعی مرتبط با اعتکاف، بر لزوم دقت در رعایت موازین فقهی تأکید کرد و افزود: از جمله مسائل مهم، پرهیز از خرید و فروش در ایام اعتکاف است که در شهرهایی با امکانات گسترده مانند قم شرایط رعایت آن فراهمتر است، اما در مناطق کمجمعیتتر باید نظارت و مراقبت بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین بر تقویت محتوای معنوی اعتکاف تأکید کرد و گفت: شایسته است برنامهریزی بهگونهای باشد که در هر شبانهروز، دستکم دو واعظ در نوبتهای صبح و عصر یا شب بهصورت منظم به بیان مباحث اخلاقی و معنوی بپردازند، چراکه معنویت زیربنای هویت انسان است و غفلت از آن به تضعیف انسانیت میانجامد.
آیتالله سبحانی با اشاره به وضعیت دشوار جهان اسلام، از معتکفان خواست ایام اعتکاف را فرصتی برای دعا و توسل در جهت نجات مسلمانان، رفع ظلمها و تقویت وحدت امت اسلامی قرار دهند و افزود: آنچه امروز بر مسلمانان میگذرد، از نظر گستره و شدت، کمسابقه است و این شرایط، مسئولیت توجه معنوی و دعا را دوچندان میکند.
وی در پایان با آرزوی توفیق برای دستاندرکاران برگزاری اعتکاف، ابراز امیدواری کرد: این حرکت معنوی بتواند زمینهساز تقویت ایمان، اخلاق و همبستگی در جامعه اسلامی باشد و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی مردم ماندگار شود.
