حضور دو عکاس کرمانشاهی در دومین جشنواره ملی لاهیجان

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان، آثار شبنم ملکی و ماردین احمدی از کرمانشاه به جمع ۴۶ عکس منتخب راه یافتند.

وی افزود: از میان حدود ۸۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۴۶ عکس از ۳۳ عکاس به مرحله مسابقه راه پیدا کرده است که حضور دو عکاس کرمانشاهی در میان این منتخب‌ها قابل توجه است.

رضایی با اشاره به جزئیات برگزاری جشنواره گفت: دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان و با همکاری انجمن سینمای جوانان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان از ۲۹ آذر تا ۲ دی برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه همچنین هیأت داوران جشنواره را متشکل از اسماعیل عباسی، افشین بختیار و هوتن باباپور معرفی کرد و اظهار داشت: داوران با نگاه حرفه‌ای و تخصصی آثار رسیده را بررسی و عکس‌های منتخب را برای نمایش و رقابت نهایی انتخاب کرده‌اند.