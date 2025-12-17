پدافند غیرعامل مسئولیتی دائمی برای تأمین امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم پورسرتیپ روز چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل فرمانداری شهرستان خرمآباد با اشاره به جایگاه مهم پدافند غیرعامل در ساختار مدیریتی کشور، اظهار کرد: پدافند غیرعامل بهعنوان یکی از ارکان اساسی تحقق امنیت پایدار، نقشی مهم و تعیینکننده در صیانت از زیرساختها، سرمایههای انسانی و خدمات حیاتی ایفا میکند.
تهدیدات نوین فراتر از حوزه نظامی
وی افزود: در شرایط کنونی، تهدیدها صرفاً محدود به حوزه نظامی نیست و ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، سایبری، زیربنایی و حتی روانی جامعه را دربرمیگیرد؛ از اینرو، هوشمندی، پیشبینیپذیری و آمادگی مستمر دستگاهها در مواجهه با این تهدیدات اهمیتی دوچندان یافته است.
پدافند غیرعامل، وظیفهای مستمر و مدیریتی
معاون سیاسی فرماندار شهرستان خرمآباد هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی، همافزایی و ارتقای سطح آمادگی شهرستان در برابر تهدیدات ناشی از بیماریهای تب برفکی و تب مالت عنوان کرد و گفت: پدافند غیرعامل یک وظیفه تشریفاتی یا مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی دائمی و مدیریتی است که باید بهصورت مستمر و جدی در برنامهریزیها، پروژهها و تصمیمگیریهای دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت شناسایی نقاط آسیبپذیر
پورسرتیپ تصریح کرد: انتظار میرود مدیران مرتبط با نگاهی مسئولانه و آیندهنگر، موضوع پدافند غیرعامل در حوزه تب برفکی و تب مالت را در اولویت کاری خود قرار دهند، نقاط آسیبپذیر حوزه تحت مدیریت را شناسایی کرده و با تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه را بهصورت مستمر دنبال کنند.
تأکید بر همکاری همهجانبه دستگاهها
وی ادامه داد: بدون تردید، موفقیت در حوزه پدافند غیرعامل نیازمند همکاری، تعامل و همدلی همه دستگاهها است و هیچ مجموعهای بهتنهایی قادر به تأمین امنیت پایدار نخواهد بود. فرمانداری نیز در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی دارد از برنامهها و اقدامات مؤثر دستگاهها در این حوزه حمایت و پشتیبانی لازم را به عمل آورد.
قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان
معاون فرماندار شهرستان خرمآباد در پایان با قدردانی از تلاشها و زحمات مدیران و کارشناسان فعال در حوزه ارتقای امنیت و آرامش مردم شهرستان، خاطرنشان کرد: امید است با همت جمعی و برنامهریزی منسجم، شاهد افزایش سطح آمادگی و کاهش آسیبپذیریها در سطح شهرستان خرمآباد باشیم.
