به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ادهم شامگاه دوشنبه در بازدید از فرمانداری گرمسار با تقدیر از ابتکار این فرمانداری در برگزاری نخستین آزمون اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، اظهار کرد: این اقدام گامی مؤثر در ارتقای دانش تخصصی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: برگزاری این آزمون تجربهای موفق و ارزشمند بود که بهعنوان یک الگو به سایر فرمانداریهای استان نیز معرفی خواهد شد تا زمینه توسعه آموزشهای پدافند غیرعامل در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی استان فراهم شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان با اشاره به نقش آموزش در افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با تهدیدها و مدیریت شرایط بحرانی افزود: تقویت دانش و مهارتهای پدافند غیرعامل، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری زیرساختها و افزایش تابآوری سازمانها در برابر تهدیدات مختلف است و برگزاری چنین آزمونهایی میتواند به نهادینه شدن این فرهنگ در مجموعههای اجرایی کمک کند.
ادهم با تأکید بر اهمیت اقتصادی پدافند غیرعامل تصریح کرد: هزینهکرد در این حوزه، در واقع سرمایهگذاری برای پیشگیری از بحران است؛ چرا که هر یک ریال هزینه در بخش پدافند غیرعامل میتواند از تحمیل صد ریال هزینه در زمان وقوع بحران و مدیریت پیامدهای آن جلوگیری کند. از این رو، توجه به این حوزه باید بهعنوان یک ضرورت مدیریتی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی همچنین از آمادگی کامل این ادارهکل برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی خبر داد و یادآور شد: هیچ محدودیتی برای ارائه آموزشهای پدافند غیرعامل به کارکنان دستگاههای اجرایی وجود ندارد و با استفاده از ظرفیت تفاهمنامههای منعقد شده با دانشگاهها، امکان اعزام اساتید و مدرسان مجرب و برگزاری دورههای تخصصی متناسب با نیاز هر دستگاه اجرایی فراهم است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سازمان مدیریت و برنامهریزی و دفتر منابع انسانی استانداری، خاطر نشان کرد: گواهینامه آموزشی معتبر برای پذیرفتهشدگان آزمون صادر می شود اقدامی که میتواند مشوقی برای ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی کارکنان در حوزه پدافند غیرعامل باشد.
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