۱۰۰ میلیارد مواد غذایی احتکاری و قاچاق در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار از کشف یک واحد انبار احتکار و قاچاق کالاهای اساسی و آجیل به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

وی اظهار داشت: مأموران اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی نسبت به شناسایی یک باب انبار بزرگ احتکار مواد غذایی و انواع آجیل واقع در شهرستان ساری اقدام کردند.

وی افزود: در تعاقب آن با رصد فنی و اطلاعاتی و همچنین حصول اطمینان از وجود کالا با همکاری اداره صمت استان به آدرس مورد نظرعزیمت و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در انبار حجم گسترده‌ای از انواع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی موجود است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان اداره صمت که در محل حضور داشتند اقلام موجود در انبار به منزله احتکار و برخی از اقلام قاچاق محسوب می‌باشد و ارزش کالاهای احتکاری و قاچاق را با نظر کارشناسان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

سرهنگ داداش تبار با اشاره به دستگیری یک متهم در این راستا، ضمن هشدار به احتکار کنندگان و افراد سوجو که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، خاطر نشان کرد: پلیس و دستگاه قضائی با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد قانونی خواهند کرد.