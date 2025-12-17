  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

۱۲۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان با حجم ۱۲۰ میلیون مترمکعب آبگیری شد

بندرعباس- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی طبیعی آبخیزداری هرمزگان گفت: طی بارندگی های روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاکنون ۱۲۰۰ سازه آبخیزداری در سراسر استان آبگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پوربلیغی امروز اظهار کرد: با توجه به حضور دومین سامانه بارشی در استان هرمزگان در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۱۲۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان به طور کامل آبگیری شده اند.

وی گفت: اقدامات آبخیزداری در سالهای اخیر باعث کاهش ۳۳ درصدی خسارات مادی و معنوی سیل و افزایش زمان تمرکز سیل تا ۱۸ دقیقه و حفاظت خاک، افزایش دبی چشمه‌ها و قنوات و همچنین تقویت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در سطح استان شده است.

بالغ بر ۸ هزار سازه آبخیزداری (در قالب بندهای کوتاه از یک متر تا ۵ متر)، سراسر استان هرمزگان تاکنون با مشارکت خیرین، مردم محلی و دولت) احداث شده که نقش مهمی در کنترل سیلاب و حفاظت خاک دارد.

    • محمدی IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      الحمد لله رب العالمین
    • ناشناس IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      خدا کنه تابستان نگن خشک شده که بنظر من میتونن با حفر چاهک در مسیرهای سیل آبهای سیل روهم جمع آوری کنن

