۱۲۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان با حجم ۱۲۰ میلیون مترمکعب آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پوربلیغی امروز اظهار کرد: با توجه به حضور دومین سامانه بارشی در استان هرمزگان در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۱۲۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان به طور کامل آبگیری شده اند.

وی گفت: اقدامات آبخیزداری در سالهای اخیر باعث کاهش ۳۳ درصدی خسارات مادی و معنوی سیل و افزایش زمان تمرکز سیل تا ۱۸ دقیقه و حفاظت خاک، افزایش دبی چشمه‌ها و قنوات و همچنین تقویت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در سطح استان شده است.

بالغ بر ۸ هزار سازه آبخیزداری (در قالب بندهای کوتاه از یک متر تا ۵ متر)، سراسر استان هرمزگان تاکنون با مشارکت خیرین، مردم محلی و دولت) احداث شده که نقش مهمی در کنترل سیلاب و حفاظت خاک دارد.