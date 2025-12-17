به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده صبح چهارشنبه در سومین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی در بجنورد اظهار کرد: خراسان شمالی با برخورداری از هزار و ۴۳۸ هکتار مراتع جنگلی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه زنبورداری و تولید عسل دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۸۰۰ زنبوردار در استان فعالیت می‌کنند که مجموع تولید سالانه آن‌ها به هزار و ۲۵۰ تن عسل می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی می‌تواند زمینه درآمدزایی، تکمیل زنجیره تولید و ارتقای اقتصادی زنبورداران را در استان فراهم کند.

محمدزاده بیان کرد: زنبورداران نقش مهمی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی و پایداری زنجیره غذایی جامعه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ژل رویال گفت: این فرآورده از گذشته به عنوان یک داروی طبیعی مورد استفاده قرار می‌گرفته و امروز نیز به عنوان محصولی مغذی و شگفت‌انگیز در حوزه سلامت و پزشکی شناخته می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: زنبورداران در این گردهمایی‌ها با جدیدترین و به‌روزترین فناوری‌ها و روش‌های تولید عسل و فرآورده‌های جانبی آشنا می‌شوند که این امر در ارتقای کیفیت محصول بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی و کاهش بارش‌ها در استان تصریح کرد: تولید عسل وابستگی مستقیم به مراتع دارد و امیدواریم با بهبود شرایط بارندگی، شاهد برداشت محصول با کیفیت‌تری باشیم.

محمدزاده در پایان تأکید کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای زنبورداران امری ضروری است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کمیت و کیفیت تولیدات زنبورداری استان داشته باشد.