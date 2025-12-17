به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست اعضای ستاد بحران استان هرمزگان که به میزبانی اداره کل هواشناسی هرمزگان برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در مدیریت بحران، اظهار کرد: در حوزه مدیریت بحران یکی از بحث‌های جدی این است که ابتدا باید بر خود مدیریت بحران آرامش حاکم باشد، چرا که قرار است یک بحران مدیریت شود. برخی تلاش می‌کنند این آرامش وجود نداشته باشد، اما پاسخ به جوسازی‌ها همان پاسخ به بحران است؛ یعنی با عملکرد، توانمندی و ظرفیت خودمان باید پاسخ بدهیم.

وی افزود: کسانی که خیرخواهانه مسائلی را مطرح می‌کنند، به روی چشم ما جای دارند و حتی آن‌هایی که غیرخیرخواهانه و با مقاصدی خاص موضوعاتی را مطرح می‌کنند که بخواهند زحمات شبانه‌روزی مجموعه‌ها را زیر سوال ببرند، نباید موجب خروج ما از مدار عقلانیت شوند. واکنش ما به همه این‌ها، سعه صدر، بردباری و تمرکز بر انجام وظیفه است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه شرایط اضطرار قرمز مختصات خاص خود را دارد، گفت: خیلی‌ها درک دقیقی از این شرایط ندارند، اما وقتی قرار است مدیریت پاسخگویی در چنین شرایطی انجام شود، باید هم پیش‌دستانه برنامه‌ریزی کرد و هم اقدامات به‌موقع و مؤثر انجام داد.

آشوری ادامه داد: به عنوان نماینده عالی دولت می‌توانم شهادت بدهم که از ابتدای این رخداد، عزم جدی برای استفاده از ظرفیت همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان، کنشگران اجتماعی و ضلع مردمی حاکمیت وجود داشته است. به‌ویژه در حوزه سیل که اراده آن در اختیار ما نیست و ممکن است در یک نقطه بارش تجمعی رخ دهد، وظیفه ما پیشگیری و کاهش مخاطرات است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مدیریت بحران سه مرحله قبل، حین و بعد از بحران را شامل می‌شود، افزود: در مرحله قبل از بحران هشدارها داده شد، جلسات منسجم برگزار و برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام گرفت. در همین راستا، افتتاح مرکز کنترل و هدایت بحران و حرکت به سمت هوشمندسازی مقابله با بحران، اقدامی بسیار ارزشمند برای کاهش آسیب‌هاست.

آشوری با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده در سطح استان گفت: تصمیم گرفتیم همه بار بر دوش ستاد بحران استان نباشد. نمایندگان تام‌الاختیار در شرق و غرب استان مستقر شدند، مدیریت سدها، راه‌ها و مناطق حساس به‌صورت میدانی دنبال شد و این تقسیم کار، اقدامی مؤثر و ارزشمند بود.

وی افزود: پایش مستمر، استفاده از نقشه‌های هوایی، ارتباط مداوم با هواشناسی و انتقال سریع داده‌ها باعث شد اقدامات پیشگیرانه در زمان مناسب انجام شود و مدیریت پس از حادثه نیز به شکل منطقی پیش برود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت مدیریت افکار عمومی در شرایط بحران گفت: انتقال آرامش از مدیریت بحران به جامعه بسیار مهم است. دستگاه‌های خدمات‌رسان، حوزه سلامت، تأمین دارو و نیازهای اساسی مردم آمادگی لازم را داشتند و با عقلانیت، تدبیر و بردباری، اجازه داده نشد بحران از کنترل خارج شود.

وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران اظهار کرد: مردم ضلع اصلی حکمرانی هستند. حضور خودجوش و سازمان‌یافته مردم برای کمک‌رسانی، جلوه‌ای زیبا از همبستگی اجتماعی در استان هرمزگان است.

استاندار هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی موج‌های بعدی بارندگی گفت: تاکنون سه موج بارشی پیش‌بینی شده که موج سوم از فردا آغاز می‌شود. با بسیج همه ظرفیت‌ها باید تلاش کنیم کمترین آسیب به مردم وارد شود.

وی در پایان با اشاره به نزول رحمت الهی بیان کرد: این بارندگی‌ها علاوه بر مخاطرات، برکات فراوانی برای استان‌های جنوبی کشور داشته است. شکرگزار رحمت الهی هستیم و وظیفه ما این است که با تمرکز بر اصل مأموریت، کاهش مخاطرات و خدمت صادقانه به مردم، از حاشیه‌ها عبور کنیم و برای آینده نیز آسیب‌شناسی دقیقی انجام دهیم تا پاسخگویی به بحران‌ها با کمترین چالش همراه باشد.