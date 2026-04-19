به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات فدراسیون تیراندازی با کمان ایران با «لی دونگ ووک» مربی اهل کرهجنوبی که طی ماههای اخیر به مراحل نهایی نزدیک شده بود در نهایت به دلیل شرایط موجود در ایران متوقف شد تا پروژه حضور یک مربی خارجی روی نیمکت تیم ملی ریکرو فعلاً منتفی شود.
این مربی کرهای قرار بود با قراردادی یکساله هدایت تیم ملی را تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بر عهده بگیرد حتی بر سر جزئیات مالی و مدت همکاری نیز با مسئولان فدراسیون به توافقات اولیه رسیده بود. ولی با این حال در ادامه روند اداری و در شرایطی که طرفین در انتظار نهایی شدن برخی هماهنگیها بودند موانع ایجادشده در پی شرایط جاری کشور ادامه این همکاری را با تردید جدی مواجه کرد.
بر اساس پیگیریها جنگ بین ایران و آمریکا در نهایت طرفین را به این جمعبندی رسانده تا فعلاً از امضای قرارداد صرفنظر کنند.
لغو این همکاری در شرایطی اتفاق افتاده که فدراسیون تیراندازی با کمان با هدف تقویت تیم ملی ریکرو و کسب نتایج قابل قبول در بازیهای آسیایی جذب یک مربی خارجی را در دستور کار قرار داده بود. حالا با منتفی شدن حضور «لی دونگ ووک» مسئولان فدراسیون باید بهدنبال گزینههای جایگزین باشند چه در میان مربیان داخلی و چه سایر گزینههای خارجی که امکان همکاری در شرایط فعلی را داشته باشند.
به نظر میرسد در صورت بهبود شرایط احتمال از سرگیری مذاکرات یا بررسی مجدد گزینههای مشابه نیز وجود خواهد داشت اما در حال حاضر نیمکت تیم ملی ریکرو در وضعیت انتظار و بازنگری قرار گرفته است.
غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار کرد: مهمترین رویداد پیشروی تیم ملی در حال حاضر بازیهای آسیایی ناگویاست و تمامی برنامهریزیهای فدراسیون نیز در همین راستا انجام میشود. به همین دلیل برای حضوری قدرتمند در این رقابتها استفاده از یک مربی کرهای در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مذاکرات سازندهای با این مربی کرهای انجام شد و حتی توافقات اولیه نیز حاصل شده بود اما در نهایت بهدلیل شرایط موجود در کشور قرارداد به مرحله امضا نرسید و این همکاری منتفی شد.
رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در پایان خاطر نشان کرد: اردوهای تیم ملی از ۲۹ فروردین در انزلی آغاز شده و فعلاً نیز طبق همین روند ادامه خواهد داشت. در حال حاضر هنوز برنامه دقیقی از مسابقات پیشرو در اختیار نداریم تا بتوانیم ارزیابی روشنی از رویدادهای آینده داشته باشیم و تمرکز اصلی ما فعلاً بر آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویاست.
