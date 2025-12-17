تلفیق تجربه و دانش در مسیر بالندگی و رشد سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، دوره بازآموزی رؤسای شعب ممتاز بانک مسکن با حضور ویدئوکنفرانسی مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره، عضو هیئت‌مدیره، معاونان مدیرعامل در امور منابع انسانی و امور شعب و بازاریابی، برخی از مدیران ارشد و جمعی از رؤسای شعب ممتاز آغاز شد.

علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود ضمن قدردانی از روسای شعب ممتاز به دلیل جذب ۳۰ درصدی منابع؛ این گردهمایی خلاقانه را فرصت مغتنمی برای به اشتراک‌گذاری تجربیات در مسیر تحقق اهداف بانک خواند.

وی سرفصل‌های آموزشی این دوره را مهم، روزآمد و آینده‌نگر دانست و با اشاره به قدمت ۸۶ ساله این بانک، آن را اکوسیستمی پویا، زنده و فعال قلمداد کرد که تحت شرایط و متغیرهای اقتصادی قرار دارد.

خورسندیان گفت: آنچه مسلم است، حفظ پویایی نیازمند تعامل، به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات و روزآمدی است.

او با تاکید بر اهمیت رشد فناورانه بانک متناسب با نیاز روز مشتریان و فناوری‌های نوین بانکی گفت: حوزه فناوری بانک مسکن در مدت اخیر تحولات خوبی را تجربه کرده است که با حضور مدیران توانمند و حرفه‌ای و همکاران متخصص و تلاشگر می‌تواند ارتقای جایگاه بانک را تسریع کند.

خورسندیان ادامه داد: با وجود این دستاورد، بار اصلی جذب منابع بر عهده شبکه شعب و ایفای نقش اثرگذار روسای شعب در راهبری، برنامه‌ریزی و بازاریابی است. از این رو بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و محصولات بانک می‌تواند شبکه را در نیل به هدف یاری رساند.

وی در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم این آموزش‌های آینده‌نگرانه بتواند زمینه‌های ارتقای آگاهی و دانش و تسری آن در کل بانک را فراهم آورد و بهبود شرایط را به نفع مجموعه رقم بزند.

رئیس هیئت مدیره: متعادل‌سازی منابع و مصارف اولویت اصلی شعب است

صابر عسکرپور رئیس هیئت مدیره بانک مسکن در افتتاحیه همایش بازآموزی روسای شعب ممتاز، بر لزوم متعادل سازی منابع و مصارف به عنوان اولویت اصلی شعب تاکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر فعالیت بانک گفت: از جمله دلایل عدم کسب سهم مناسب از بازار می‌توان به تکالیف ابلاغی به بانک، ناترازی‌ها، رقابت‌های نامتعارف در شبکه بانکی و همچنین تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد بی‌رویه نرخ ارز اشاره کرد که موجب انحراف گردش وجوه نقد در بازارها از مسیر اصلی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان واحدهای داخلی بانک افزود: در همین راستا، از ابتدای سال جاری رفع موانع مطرح‌شده از سوی شعب و برخی واحدهای ستادی در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادهای ارائه‌شده برای بهبود وضعیت بررسی شد. برنامه‌ریزی‌هایی نیز در حوزه ارتقای انگیزه همکاران، بهبود فرایندهای منابع انسانی و توسعه سیستم‌های فناوری و نرم‌افزاری انجام شده است.

عسکرپور با اشاره به تحولات ایجادشده در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در این مقطع مسائل جدیدی پیش آمد، اما با همراهی و راهبری در حوزه فناوری، تغییرات مثبتی رقم خورد. راه‌اندازی سامانه چکاوک، سامانه درگاه فروش اوراق بهادار در بستر سیما بانک مرکزی و همچنین استقرار سیستم‌های LC و ضمانت‌نامه از جمله دستاوردهای این دوره بود.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی بانک اشاره کرد و افزود: ایجاد دیتاسنترهای جدید در دستور کار قرار دارد و توسعه سیستم «پرتو» یا سیستم متمرکز مالی که در ستاد اجرا شده، در شعب نیز در حال پیاده‌سازی است. این تغییرات نویدبخش بهبود قابل توجه سیستم‌های بانک مسکن خواهد بود.

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود، به توسعه محصولات بانک اشاره کرد و گفت: در دو ماه اخیر، محصولات مناسبی به سبد بانک اضافه شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است. همچنین طرح‌های جدیدی در معاونت‌های طرح و برنامه، امور مالی، شعب و بازاریابی در دست اجراست که از نظر رقابتی، جایگاه مناسبی در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد.

وی تأکید کرد: پس از این تغییرات، شبکه شعب باید نقش مؤثری در جذب منابع ایفا کرده و از فرصت‌های ایجادشده حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد.

وی همچنین به شهرهای تک شعبه‌ای اشاره کرد و گفت: برای بهبود عملکرد شعب در این شهرها و با توجه به ضرورت خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، برنامه بهینه‌سازی جداگانه‌ای تدوین شده و برای سایر شهرها نیز برنامه‌های متناسب در حال اجراست.

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن بر ضرورت تعادل منابع و مصارف در شعب تأکید کرد و افزود: متعادل‌سازی منابع و مصارف یکی از مهم‌ترین موضوعات در اداره شعب است.

وی شرط موفقیت برنامه‌های ستادی و شعب را همکاری رؤسای شعب دانست و گفت: برنامه جامع بهبود بانک مسکن که شامل اصلاحات درون‌بانکی، بازنگری کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های فناوری، بهینه‌سازی شعب، چابک‌سازی فرایندها، بهبود وضعیت منابع انسانی و همچنین پیگیری موضوعات برون‌بانکی با مساعدت ارکان بالادستی است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و امیدواریم نتایج مثبتی برای بانک به همراه داشته باشد.

عسکرپور در پایان، خطاب به رؤسای شعب ممتاز، خواستار طرح موانع و چالش‌ها با رویکرد حل مسئله و دستیابی به خروجی مشترک از این همایش شد و افزود: شما نقش مهمی در انتقال تجربیات و راهکارها به سطح شعب و ارتقای جایگاه بانک مسکن به‌عنوان خانه دوم همه ما دارید. امیدواریم پس از پایان این دوره، با روحیه‌ای تازه و دانش بیشتر به محل خدمت خود بازگردید و در مسیر تحقق اهداف بانک، تلاش مضاعفی داشته باشید.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن: با ریل‌گذاری مناسب، ریسک عملیاتی حوزه فناوری به حداقل می‌رسد

احمد بیدی عضو هیئت مدیره بانک مسکن در افتتاحیه این همایش با اشاره به دستاوردهای جدید حوزه فناوری گفت: با استفاده از مدل علمی برگرفته از حوزه اداره ریسک بانک، ریل‌گذاری خوبی برای کنترل ریسک عملیاتی حوزه فناوری در شعب و بانک صورت گرفته و این ریسک را به حداقل رسانده است.

وی با اشاره به لزوم بهره برداری مناسب از این دوره بازآموزی گفت: امیدوارم شاهد نتایج اثربخش برگزاری این دوره و تغییر نگرش و بینش در شبکه بانک با استفاده از نکات مفید مطرح شده باشیم.

عضو هیئت مدیره بانک افزود: مجموعه فناوری بانک، خالصانه و به همت نیروی انسانی داخلی اقدامات موثری در راستای تحقق اهداف عالیه بانک به انجام رسانده است و از این رو بیش از پیش با انگیزه بیشتر و برنامه‌ریزی و مدل سازی ثمربخش رو به جلو حرکت خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از بازخوردهای همکاران در شعب در خصوص سامانه‌های بانک گفت: با راهبری و برنامه‌های در دستور کار، به زودی و تا انتهای سال اغلب موانع برطرف و مسیر هموار می‌شود.