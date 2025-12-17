به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، امروز (چهارشنبه، ۲۶ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با اشاره به اهمیت موضوع بحران آب در کشور اظهار کرد: بحران آب یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در کشور است و بارش‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان این ظرفیت طبیعی، نقش کلیدی در تأمین منابع آبی دارند؛ از این رو مباحث مرتبط با هواشناسی، به‌ویژه بارش‌ها، طی سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی افزود: طی ۵ تا ۶ سال گذشته، کشور به‌طور جدی در شرایط خشکسالی قرار داشته و بخش قابل توجهی از تأمین آب مورد نیاز از منابع آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود؛ این در حالی است که میزان بارش‌ها در سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و شرایط خشکی بر اغلب مناطق کشور حاکم شده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت بارش‌ها در سال آبی جاری تصریح کرد: از ابتدای سال آبی امسال، یعنی از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا حدود یکی دو هفته گذشته، شرایط بارشی مطلوبی در کشور وجود نداشت و بیش از ۸۰ درصد بارش‌های ثبت‌شده در سطح کشور زیر حد نرمال بوده است.

تاجبخش ادامه داد: با عبور شرایط پایداری که پیش از این بر جو کشور حاکم بود و همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شده بود، از نیمه آذرماه زمینه ورود سامانه‌های بارشی با الگوهای پاییزی و زمستانی به کشور فراهم شد و از هفته گذشته شاهد وقوع بارش‌ها در نقاط مختلف کشور بودیم.

وی تاکید کرد: سامانه بارشی نخست عمدتاً مناطق غربی کشور را تحت تأثیر قرار داد و سامانه فعال کنونی نیز بخش‌های جنوبی، نیمه شرقی کشور و فلات مرکزی ایران را دربر گرفته است و امیدواریم این بارش‌ها بتواند بخشی از کمبود منابع آبی استان‌های تحت تأثیر را جبران کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: در چند استان جنوبی کشور، شرایط بارش‌ها نسبتاً مناسب بوده و انتظار می‌رود فعالیت این سامانه تا روز جمعه (۲۸ آذر) در این مناطق ادامه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که برای ۴ استان نیز هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.

تاجبخش یادآور شد: بیشترین میزان بارش تا صبح امروز مربوط به ایستگاه جزیره لاوان و بندر خمیر در استان هرمزگان بوده است که هر دو ایستگاه بارش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در جزیره لاوان تاکنون حدود ۱۵۱ میلی‌متر بارش گزارش شده و همچنان انتظار تداوم این شرایط وجود دارد.

وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت سامانه بارشی گفت: سامانه فعال در حال حرکت به سمت شرق و شمال‌شرق کشور است و صبح امروز نیز در بخش‌هایی از خراسان جنوبی و مناطق مرکزی ایران بارش‌هایی گزارش شد؛ همچنین در مناطق مرتفع، بارش‌ها به‌صورت برف ادامه دارد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: از فردا با تقویت یک چرخنده جوی دیگر در همسایگان جنوبی ایران، بار دیگر از بعدازظهر و شب، بارش‌های سنگین در برخی مناطق آغاز می‌شود که این شرایط تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

تاجبخش با اشاره به کاهش محسوس دما در پی عبور این سامانه‌ها اظهار کرد: با عبور این سیستم بارشی از بخش‌هایی از کشور، کاهش دما نیز قابل توجه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود از امروز تا یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، افت دما در اغلب مناطق کشور رخ دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کاهش دما از منظر تأمین حامل‌های انرژی اهمیت بالایی دارد و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه انجام شده است؛ همچنین هشدار نارنجی هواشناسی نیز صادر شده تا هم در بخش کشاورزی، به‌ویژه برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات، و هم در حوزه مصرف و تأمین حامل‌های انرژی، اقدامات پیشگیرانه انجام شود و کمترین آسیب متوجه مردم شود.