  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

نجات ۲ کارگر گرفتار در چاه ۲۵ متری در بلوار آفریقا

نجات ۲ کارگر گرفتار در چاه ۲۵ متری در بلوار آفریقا

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از گرفتار شدن دو کارگر در چاه ۲۵ متری در زیرزمین یک ساختمان مسکونی قدیمی خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز ساعت ۱۱:۵۱ حادثه گرفتار شدن دو کارگر در چاه در بلوار آفریقا، خیابان رحیمی، گزارش شد.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان سه طبقه قدیمی با واحدهای مسکونی در زیرزمین بود. چاه موردنظر عمقی حدود ۲۵ متر داشت و دو کارگر داخل آن گرفتار شده بودند؛ یکی از آنها دچار ضعف و بی‌حالی شده و دیگری برای کمک وارد چاه شده بود اما هر دو در خطر جدی قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: دو ایستگاه به محل اعزام شدند و پس از بررسی هوای داخل چاه و اطمینان از ایمنی، نیروهای آتش‌نشانی وارد چاه شدند و هر دو کارگر را خارج کردند. هر دو نفر با وضعیت بسیار وخیم و تقریباً بدون علائم حیاتی بودند و سریعاً توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. عملیات در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.

جلال ملکی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، گفت: هنگام کار در چاه‌ها ابتدا باید از سلامت هوای داخل و نبود گازهای سمی اطمینان حاصل شود و در صورت بروز حادثه برای فردی، دیگران بدون تجهیزات کامل و اطمینان از ایمنی وارد چاه نشوند تا جان خود را به خطر نیندازند.

کد خبر 6692958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها