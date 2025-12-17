نجات ۲ کارگر گرفتار در چاه ۲۵ متری در بلوار آفریقا

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز ساعت ۱۱:۵۱ حادثه گرفتار شدن دو کارگر در چاه در بلوار آفریقا، خیابان رحیمی، گزارش شد.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان سه طبقه قدیمی با واحدهای مسکونی در زیرزمین بود. چاه موردنظر عمقی حدود ۲۵ متر داشت و دو کارگر داخل آن گرفتار شده بودند؛ یکی از آنها دچار ضعف و بی‌حالی شده و دیگری برای کمک وارد چاه شده بود اما هر دو در خطر جدی قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: دو ایستگاه به محل اعزام شدند و پس از بررسی هوای داخل چاه و اطمینان از ایمنی، نیروهای آتش‌نشانی وارد چاه شدند و هر دو کارگر را خارج کردند. هر دو نفر با وضعیت بسیار وخیم و تقریباً بدون علائم حیاتی بودند و سریعاً توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. عملیات در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.

جلال ملکی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، گفت: هنگام کار در چاه‌ها ابتدا باید از سلامت هوای داخل و نبود گازهای سمی اطمینان حاصل شود و در صورت بروز حادثه برای فردی، دیگران بدون تجهیزات کامل و اطمینان از ایمنی وارد چاه نشوند تا جان خود را به خطر نیندازند.