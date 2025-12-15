جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در دهکده المپیک شهرک چشمه خبر داد.

بر اساس اعلام وی، ساعت ۱۳ ظهر امروز، این حادثه گزارش شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه یک گروه نجات و خودروهای پشتیبانی شامل نردبان هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان تنها ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک برج مسکونی ۲۰ طبقه، در طبقه دهم، یکی از واحدها با مساحت حدود ۱۱۰ متر دچار آتش‌سوزی شده بود. اتاق خواب‌ها و پذیرایی این واحد شعله‌ور شده و دود زیادی از پنجره به بیرون متصاعد می‌شد. علاوه بر این، راهرو همان طبقه و دو تا سه طبقه بالایی نیز تحت تأثیر دود و حرارت قرار گرفته بود.

ملکی ادامه داد: تعدادی از ساکنان توانسته بودند خودشان ساختمان را ترک کنند، اما برخی دیگر نیاز به کمک داشتند. آتش‌نشانان همزمان با نفوذ به داخل ساختمان، عملیات خاموش کردن آتش و نجات ساکنان را آغاز کردند. خوشبختانه، آتش در مدت کوتاهی مهار شد و از سرایت آن به واحدها و طبقات دیگر جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به تلاش آتش‌نشانان تصریح کرد: در این حادثه حدود ۱۰ نفر از ساکنان با موفقیت نجات یافتند و پس از اطمینان از خاموش شدن کامل آتش، محل تحویل مالکان و عوامل شهرداری شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد که عملیات سریع و هماهنگی نیروها نقش مهمی در جلوگیری از تلفات و گسترش آتش داشت.