به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر لیگ برتر با ثبت سه تساوی متوالی نتوانسته انتظارات هواداران و مدیران باشگاه را به‌طور کامل برآورده کند؛ نتایجی که باعث شده آبی‌پوشان از کورس صدر جدول فاصله بگیرند و فشارها روی کادرفنی افزایش یابد.

در همین راستا، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال قرار است طی روزهای آینده جلسه‌ای را با ریکاردو ساپینتو سرمربی این تیم برگزار کند. این نشست با هدف بررسی دقیق دلایل توقف‌های اخیر، ارزیابی عملکرد بازیکنان و کادرفنی و همچنین ترسیم مسیر آینده استقلال در ادامه رقابت‌های داخلی و آسیایی برگزار خواهد شد.

تاجرنیا در عین حال تأکید دارد با توجه به کیفیت و توان فنی بازیکنانی که در حال حاضر در اختیار استقلال قرار دارند، این تیم باید مدعی اصلی قهرمانی باشد و حتی در جایگاه صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد. از نگاه مدیران باشگاه، ترکیب فعلی استقلال از نظر مهره‌های تأثیرگذار، تجربه و عمق ترکیب، ظرفیت ارائه عملکردی بهتر از نتایج اخیر را دارد.

با این حال، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ضمن اشاره به لزوم بهبود نتایج، حمایت خود را از کادرفنی این تیم اعلام کرده و تأکید داشته است که باشگاه در شرایط فعلی قصد ایجاد تنش یا تصمیمات عجولانه را ندارد. به اعتقاد تاجرنیا، عبور از این مقطع نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بیشتر مجموعه تیم است.

استقلال در شرایطی خود را برای دیدار حساس بعدی آماده می‌کند که این تیم باید در هفته ششم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم المحرق بحرین برود. این دیدار روز چهارشنبه سوم دی‌ماه برگزار خواهد شد و از اهمیت بالایی برای آبی‌پوشان برخوردار است؛ چرا که نتیجه آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر صعود یا عدم صعود آبی‌ها به مرحله حذفی داشته باشد.