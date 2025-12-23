  1. ورزش
در آستانه بازی با استقلال؛

دروازه‌بان المحرق پای خود را به تیغ جراحان سپرد

با اعلام باشگاه المحرق بحرین، دروازه‌بان این تیم امروز سه شنبه عمل جراحی رباط صلیبی پا انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لطف الله دروازه بان تیم ملی فوتبال بحرین و باشگاه المحرق که چند هفته پیش دچار مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی پا شده بود امروز سه شنبه ۲ دی و در آستانه برگزاری دیدار این تیم با استقلال ایران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ پای خود را به تیغ جراحان سپرد.

در اطلاعیه باشگاه المحرق آمده است: «ابراهیم لطف‌الله، صبح امروز تحت عمل جراحی موفق رباط صلیبی قرار گرفت. این عمل در کلینیک «سبیتار» در شهر دوحه و تحت نظر دکتر آلن گیت‌گود انجام شد.

ابراهیم لطف‌الله در روزهای آینده برنامه درمان و توان‌بخشی خود را آغاز خواهد کرد تا به‌تدریج به میادین بازگردد. کادر تیم فوتبال نیز روند آماده‌سازی و سلامت او را به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

برای ابراهیم لطف‌الله آرزوی بهبودی کامل و بازگشت قدرتمند به ترکیب تیم داریم.»

لازم به ذکر است که دیدار تیم‌های المحرق بحرین و استقلال ایران فردا چهارشنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

