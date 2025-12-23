به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لطف الله دروازه بان تیم ملی فوتبال بحرین و باشگاه المحرق که چند هفته پیش دچار مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی پا شده بود امروز سه شنبه ۲ دی و در آستانه برگزاری دیدار این تیم با استقلال ایران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ پای خود را به تیغ جراحان سپرد.

در اطلاعیه باشگاه المحرق آمده است: «ابراهیم لطف‌الله، صبح امروز تحت عمل جراحی موفق رباط صلیبی قرار گرفت. این عمل در کلینیک «سبیتار» در شهر دوحه و تحت نظر دکتر آلن گیت‌گود انجام شد.

ابراهیم لطف‌الله در روزهای آینده برنامه درمان و توان‌بخشی خود را آغاز خواهد کرد تا به‌تدریج به میادین بازگردد. کادر تیم فوتبال نیز روند آماده‌سازی و سلامت او را به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

برای ابراهیم لطف‌الله آرزوی بهبودی کامل و بازگشت قدرتمند به ترکیب تیم داریم.»

لازم به ذکر است که دیدار تیم‌های المحرق بحرین و استقلال ایران فردا چهارشنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.